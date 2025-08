Há 11 mil anos, humanos já faziam banquetes e cardápio era carne de javali

As marcas de objetos cortantes nos crânios indicavam que os animais teriam sido servidos em uma espécie de banquete, mas até o momento os especialistas não sabiam qual era a origem dos javalis.

Ao analisarem padrões microscópicos de crescimento, além de assinaturas químicas (elementos únicos presentes) na superfície do esmalte dos dentes de cinco destes javalis, os cientistas descobriram que eles haviam sido trazido de outros lugares —a uma distância importante da região. Ou seja, eles haviam sido transportados até ali.

Um dos dentes de javali cortados, e que tiveram suas camadas estudadas, para descobrir detalhes do banquete de Asiab Imagem: Reprodução/Communications Earth & Environment

Os dentes puderem revelar estas informações porque, segundo a líder do estudo Petra Vaiglova, estas partes do corpo crescem como as árvores. Enquanto a vegetação forma "anéis de crescimento" a cada ano de vida, os dentes possuem camadas visíveis de depósitos de substâncias do esmalte e da dentina, acumuladas durante o desenvolvimento de um animal.

Elas funcionam como uma linha do tempo e indicam mudanças da dieta, dependendo da presença de determinados elementos químicos. Para investigar os dentes dos javalis, os estudiosos os fatiaram para contar e examinar as suas camadas com um microscópio.

As composições das camadas de esmalte, acumuladas em intervalos de algumas semanas, variavam bastante entre os animais estudados. Utilizando as proporções dos isótopos presentes (oxigênio estável, estrôncio e bórum), os pesquisadores puderam estimar a que distância de Asiab alguns animais haviam crescido: no mínimo, 70 km, pelo menos dois ou mais dias de viagem naquela época —anterior até mesmo à prática da agricultura.