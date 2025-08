Festa da Achiropita começa sábado em SP e convida a passeio pelo Bixiga

CLUBE UOL

Divirta-se com desconto

Até o dia 28 de setembro, está em cartaz, no Teatro Renaissance, em São Paulo, a peça "Intimidade Indecente", com Marcos Caruso e Eliane Giardini, que leva ao público as reflexões sobre a vida do casal sessentão desgastado pela mesmice da rotina. E, para garantir os ingressos da última temporada na capital paulista, assinante UOL tem cupom de 30% OFF no par de ingressos. CLUBE UOL

Peça "A Médica" no Masp

Para você que ainda não planejou o que fazer no fim de semana, sabia que está em cartaz a peça "A Médica", no auditório do Masp E o melhor: assinante UOL tem 50% OFF no par de ingressos para assistir ao espetáculo que convida à reflexão sobre os dilemas e desafios da medicina e da ética profissional. CLUBE UOL