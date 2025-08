É só trigo moído? Do pão à pizza, cada receita exige um tipo de farinha

Foi-se o tempo em que farinha era um ingrediente pouco comentado ou só papo de gourmands. Hoje, com variedade e qualidade cada vez maiores no mercado, ela se tornou a vedete de muitos chefs e "masterchefs" de ocasião. E não só isso: dá para se perder no mundo das farinhas específicas para pães, pizzas, massas e doces.

Mas você sabe que diferença faz escolher a farinha correta para cada receita? E como o ingrediente certo é crucial para o sabor e textura do produto final?

Pilo Setta, gerente do Centro Técnico da Nita, por exemplo, acredita que a farinha é como o alicerce de uma boa receita: "tudo começa ali".