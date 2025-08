Cuidado com a planta queridinha do momento: ela pode intoxicar seu pet

Por que a Monstera é tóxica para cães?

A Monstera contém cristais de oxalato de cálcio, uma substância que causa reações inflamatórias quando entra em contato com a mucosa da boca e do estômago do animal. Os sintomas mais comuns incluem salivação intensa, vômito, diarreia, dor abdominal e irritação na boca ou na língua.

Monstera deliciosa Imagem: Reprodução

Além disso, se houver contato da pele com a seiva da planta — especialmente em animais que mastigam ou arranham folhas e caules — pode ocorrer vermelhidão e coceira. Embora os sintomas nem sempre sejam graves, cães de pequeno porte, filhotes ou idosos podem apresentar maior sensibilidade à toxina.

O que fazer se o pet ingerir a planta?

Se você suspeita que o cachorro mordeu ou ingeriu folhas de Monstera, entre em contato com um veterinário imediatamente. A recomendação varia conforme o porte do animal e a quantidade ingerida. Em casos mais leves, o profissional pode orientar a observar o pet por algumas horas. Já em quadros com sinais persistentes ou intensos, pode ser necessário atendimento presencial e medicação.