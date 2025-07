Guia para proteger as patas do seu cachorro no inverno: cuidados essenciais

Aposte na hidratação das patinhas

Produtos específicos para hidratar os coxins são recomendados por veterinários, especialmente nos dias mais secos. Se o tutor preferir opções caseiras, o óleo de coco é uma alternativa, mas sempre com orientação.

Limpeza e secagem são indispensáveis

Depois do passeio, limpe bem as patas do cachorro com uma toalha seca. Retire sujeiras entre os dedos e certifique-se de que a pele está completamente seca para evitar fungos.

Quando é hora de ligar o alerta?

Alguns sinais indicam que a saúde das patas do cachorro pode estar comprometida: lambedura constante, mancar, feridinhas ou vermelhidão. Ao menor sinal de dor ou alteração no caminhar, procure um veterinário. Quanto antes for iniciado o cuidado, menores os riscos de infecções mais sérias.