Inspirados na natureza ou futuristas: os aeroportos mais bonitos do mundo

Premiado pelo: Terminal 2

Onde? Yantai, na China

As paisagens do litoral de Yantai foram a inspiração para os interiores curvos e as pedras do novo terminal, enquanto o telhado ondulado do prédio homenageia o Monte Kunyu. Além disso, há interpretações abstratas de cascos de navios de madeira por todo o terminal, uma homenagem ao passado da região que esteve ligada à rota marítima da Rota da Seda.

De acordo com a revista especializada Condé Nast Traveler, o terminal de 167 mil metros quadrados foi construído no formato da letra "E" para otimizar o fluxo de passageiros sem a necessidade de maiores construções que impactariam a área. A obra, inaugurada em junho de 2024, é assinada pelo escritório de arquitetura Aedas, pela empresa de engenharia CSWADI e pela Shanghai New Era Airport Design and Research Institute.

Aeroporto de Marseille-Provence

Aeroporto de Marseille-Provence Imagem: Nigel Young/Foster+Partners/Divulgação/Prix Versailles

Premiado pelo: Terminal 1

Onde? Marignane, na França