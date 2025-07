Para que serve o risquinho no nariz do cachorro? A ciência explica

É aí que entra a fenda nasal. Durante a expiração, ela impede que os odores sejam totalmente eliminados com o ar, prolongando o tempo de contato das partículas odoríferas com o epitélio olfativo. Isso é possível graças à anatomia interna das fossas nasais e às conchas que promovem a recirculação do ar, como demonstram estudos publicados no Journal of Anatomy.

Em outras palavras, o cheiro fica "guardado" por até 40 segundos ou por várias respirações, permitindo que o cérebro do cão processe cada detalhe com muito mais precisão. Essa estrutura atua como um amplificador sensorial.

O bulbo olfativo dos cães é proporcionalmente 40 vezes maior que o dos humanos e, por isso, são capazes de detectar concentrações de odores até 100 mil vezes menores do que nós conseguimos perceber. É esse sistema incrivelmente sofisticado que torna os cães farejadores tão eficientes.

Comunicação pelo cheiro

A função olfativa das fendas vai além do rastreamento. O faro também é uma ferramenta de comunicação social entre cães. Por meio do cheiro deixado por outros animais em fezes, urina ou até no pelo, os cachorros conseguem identificar informações como sexo, idade, estado reprodutivo e até o humor de quem deixou aquele rastro.

Esse tipo de leitura química é essencial para a convivência entre animais, já que evita conflitos e facilita interações. Para os cães, o mundo tem cheiro e cada aroma carrega significados complexos que eles sabem interpretar muito bem.