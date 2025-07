Molhar fatia de pão no leite e fritar dá certo? Testamos esse café da manhã

Parece simples demais para dar certo. Uma receita de café da manhã viralizou nas redes sociais por ser apenas uma grossa fatia de pão embebida em leite, frita e servida com frutas frescas.

Pois Carlos "Brogui" Novaes decidiu tirar a prova de fogo desta rabanada bem molhadinha neste episódio de Viralizou, Testei.

Confira no vídeo o passo a passo e as impressões do Brogui sobre a receita (spoiler: ele diz que fica parecendo um pudim) e, abaixo, a receita completa.