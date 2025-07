Por que seu cachorro boceja depois de você? Resposta pode estar na empatia

Em 2008, um estudo publicado na revista Biology Letters avaliou 29 cães expostos a humanos bocejando e constatou que 21 deles repetiram o bocejo —comportamento sugerindo uma forma rudimentar de empatia.

Em testes realizados, os cães não só bocejavam mais com seus tutores do que com pessoas desconhecidas, como também reagiam com mais rapidez ao gesto. O fenômeno reforça a ideia de que os cães são altamente sensíveis às expressões e emoções humanas, habilidade desenvolvida ao longo de milhares de anos de convivência.

Alguns anos depois, em 2012, a pesquisa publicada em Animal Cognition mostrou que, quando uma pessoa simula chorar, vários cães se aproximam e tentam confortá-la de forma afetuosa. Esses dados reforçam a ideia de que os cães são capazes de captar e reagir emocionalmente a estados humanos.

Nem todo bocejo é empatia

Apesar da relação com o afeto, o bocejo também pode surgir por outros motivos. Entre eles, o estresse, o cansaço físico ou a tentativa de aliviar um ambiente tenso. Em situações novas ou muito movimentadas, por exemplo, o cachorro pode bocejar como uma forma de autorregulação emocional.

A empatia canina está diretamente ligada à qualidade do vínculo que você constrói com seu pet. Passeios frequentes, rotinas consistentes e interações positivas ajudam a criar uma base de confiança. Além disso, prestar atenção aos pequenos gestos permite entender melhor como seu cão percebe o mundo e a sua presença.