'Bom carma': turismo preocupa país asiático e monges entram em ação

Monges budistas cruzam descalços as ruas da histórica capital Luang Prabang, no pequeno país asiático do Laos, pela manhã recebendo oferendas. No entanto, o ritual espiritual do Tak Bat — que tem mais de 600 anos — "teve sua paz destruída", queixam-se os moradores.

Em entrevista à AFP no ano passado, locais afirmaram que a passagem dos monges se parece mais um ensaio fotográfico hoje, com as hordas de turistas apontando celulares na direção dos religiosos ou até realizando oferendas inapropriadas. Eles, no entanto, agora são a principal força do país contra este turismo predatório.

Como os monges estão virando o jogo no Laos?

Na verdade, são os ex-monges e noviços que têm feito a diferença. Nos últimos anos, tornou-se comum que aqueles que deixaram os mosteiros se tornassem guias de viagens ou abrissem suas próprias empresas turísticas, com foco em um turismo mais sustentável e respeitoso da tradição religiosa e cultural da sua sociedade.