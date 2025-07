Quer ajudar seu cachorro a emagrecer com saúde? Veja dicas eficazes

Algumas dicas simples também ajudam:

Reduza gradualmente a porção de ração, evitando jejum prolongado;

Troque petiscos industrializados por alimentos naturais seguros, como cenoura crua ou pedacinhos de maçã (sem sementes);

Divida a comida diária em mais refeições menores, evitando longos períodos em jejum;

Mantenha água limpa sempre disponível.

Evite mudanças bruscas na dieta e nunca suspenda a alimentação sem orientação. Isso pode causar ansiedade, compulsão alimentar e até agravar quadros clínicos.

Movimentar o corpo é parte do tratamento

É essencial ajudar o animal a se movimentar com mais frequência. Caminhadas curtas, em ritmo leve, são um ótimo começo. Com o tempo, o trajeto pode ser aumentado, sempre respeitando os limites do pet.

Brincadeiras também funcionam como uma forma divertida de gastar energia: