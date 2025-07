Cascata de Fogo exige sorte, dura 15 minutos e atrai multidões de turistas

Como ela acontece?

A Cascata de Fogo, oficialmente chamada de Horsetail Fall ("Cachoeira Rabo de Cavalo"), depende de duas condições meteorológicas para acontecer: é preciso ter nevado o suficiente na El Capitan e na área, que envolve toda a Cordilheira de Sierra Nevada, durante o pico do inverno — entre dezembro e janeiro.

Além disso, é preciso que o céu esteja claro durante aquelas semanas entre o meio e o fim de fevereiro, ou seja, sem nuvens.

Isto porque é preciso que a neve se derreta no topo da montanha com as mais altas temperaturas do fim do inverno para escorrer pela El Capitan e haver uma cachoeira, em primeiro lugar.

Em segundo lugar, um céu claro permite que a luz solar "acerte" a cachoeira, deixando-a com cor de fogo, segundo informações do National Park Service (Serviço Nacional de Parques, entidade do governo americano que administra Yosemite).