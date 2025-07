Vinho natural com uvas orgânicas é raridade no Brasil, diz especialista

Produzir vinhos naturais com uvas orgânicas certificadas na Serra Gaúcha é uma missão quase impossível. No Vamos de Vinho desta semana, Eduardo Zenker, o criador dos vinhos da Arte da Vinha, conta que, embora busque fazer vinhos com o mínimo de intervenção, ainda encontra dificuldade para achar uvas produzidas sem agrotóxicos: "Seria praticamente inviável o projeto da Arte da Vinha hoje com uvas 100% orgânicas. A gente tenta comprar, busca, mas não encontra no mercado".

Essa situação difere da do movimento do vinho natural na Europa e em outras partes do mundo, em que, normalmente, a adoção de práticas sustentáveis não se restringe à enologia, mas também à viticultura.

Zenker vinifica na Serra Gaúcha, em Carlos Barbosa. Ele tem um pequeno vinhedo, mas a maior parte de sua produção vem de uvas compradas em várias regiões do estado, que é mais úmido no verão que a maior parte das zonas vitivinícolas mais conhecidas do mundo, e a combinação de chuva e umidade diária cria condições quase perfeitas para fungos e pragas. "Toda manhã tu vai lá, balança um pé de uva e escorre água", conta o vinificador..