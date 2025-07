Existe uma 'hora certa' para usar o banheiro do avião; você sabe qual é?

Por isso, um dos melhores momentos para o uso do toalete, segundo Sarah, seria pouco antes do anúncio do início de pouso.

"Na hora em que avisam que você vai pousar em breve, todo mundo corre para os banheiros", relembra. Por isso, é melhor evitar o tráfego dos ansiosos para sair de bexiga vazia, cabelo penteado e dentes escovados do avião.

O segundo momento ideal seria logo após o recolhimento do serviço de jantar, almoço ou lanche. Ou seja, pouco depois que os comissários já retiraram talheres e alimentos. "Todo mundo também corre para lá logo depois de comer, e os passageiros podem ficar 'presos' atrás dos carrinhos para recolher os alimentos, e é difícil voltar aos assentos", conta.

Mas é preciso ser estratégico. Em voos longos, como aqueles que duram a noite inteira, a segunda refeição — ou seja, o café da manhã — é servida cerca de 60 a 90 minutos antes da aterrissagem, então se você esperar até o fim do serviço, pode acabar na fila por um tempão ou perder a chance de ir ao banheiro antes do início da descida.

O melhor, então, é fazer isso logo após o jantar, quando outros passageiros começam a assistir filmes e a dormir. Caso queira utilizar o banheiro pela manhã, é melhor observar a fila e seguir a primeira sugestão — a "visitinha" ao toalete precisa ser realizada antes do anúncio do pouso.

E é bom lembrar que ir ao banheiro quando as filas são menores costuma não só ser mais tranquilo, como diminui as chances de ser encontrá-lo muito sujo ou ser o primeiro a achar algo indesejado.