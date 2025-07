Fim de semana em SP tem festival das cerejeiras e mais! Confira programação

EXPOSIÇÃO

Imagem: DIVULGAÇÃO

Real + artificial

O Centro Cultural Fiesp abre as portas para 'Synthetika: a Era da Criatividade Artificial', no Festival Internacional de Linguagem Eletrônica (File). A exposição convida o público a sentir o futuro, a partir de formas híbridas de criação, com inteligências naturais e artificiais coexistindo e se entrelaçando. Gratuita, pode ser conferida de hoje a domingo, das 10h às 20h. Vai lá: Av. Paulista, 1313, Bela Vista. Mais informações

Imagem: DIVULGAÇÃO

Arte em dobras

A artista portuguesa Joana Vasconcelos apresenta obras monumentais (e inéditas no Brasil) feitas com tecidos e técnicas artesanais, um desdobramento do projeto criado em parceria com a Maison Dior. A mostra 'Around the World', na Casa Triângulo, mistura arte, moda, cultura pop e símbolos religiosos. Entrada gratuita. Hoje das 10h às 19h e amanhã, das 10h às 17h. Vai lá: R. Estados Unidos, 1324, Jardins. Mais informações

MÚSICA

Imagem: Reprodução / Instagram

Reggae no parque

Os jamaicanos Lila Iké e Yellowman lideram a programação do 'Dia Municipal do Reggae', que reúne mais de 20 atrações em dois palcos no Parque do Trote, amanhã e domingo. Gratuito, o evento celebra o ritmo com shows, sound system e até área kids. Das 11h às 21h. Lila canta no sábado, às 20h, e Yellowman no domingo, no mesmo horário. Vai lá: Av. Nadir Dias de Figueiredo, s/n, Portão 1, Vila Guilherme. Mais informações