7 raças de cachorro ideais para quem tem pouco tempo e vive na correria

Apesar da carinha triste, o basset é um cão tranquilo, leal e de baixa energia. Requer caminhadas leves, mas passa boa parte do dia descansando, o que o torna uma excelente opção para quem trabalha fora.

Lhasa Apso

Lhasa Apso Imagem: Alexas Fotos/Pexels

Parecido com o shih-tzu no porte e no temperamento, o lhasa é conhecido por sua independência e facilidade de adaptação. Embora precise de escovação regular, costuma lidar bem com a ausência do tutor por períodos moderados.

Sem raça definida (porte pequeno)