Hotel queridinho de famosos no Caribe tem 'disk champanhe' 24 horas

O café da manhã tem um belo buffet com grande área dedicada a comidas e bebidas saudáveis, além de deliciosos pratos à la carte feitos na hora, também incluídos, perfeitos para serem degustados ao som do balanço das ondas.

No café da manhã, há desde buffet a serviço à la carte e opção 'para levar' Imagem: Divulgação

Capuccinos e lattes chegam à mesa com desenhos ou mensagens customizadas super simpáticas dos baristas aos hóspedes. Mas se você estiver com pressa, sem problema: o serviço café da manhã também inclui "coffee to go" perfeitamente embalado para viagem — e tão saboroso quanto o que é servido na mesa.

No jantar, com o ambiente à meia-luz, os pratos oferecidos no menu são refinados, com claro apelo à culinária francesa, em serviço impecável. Já para o almoço a pedida é apostar Aux Amis Plage, sua extensão pé na areia, em plena praia, com pratos levinhos e refrescantes que combinam 100% com o clima da ilha (o ceviche de mahi-mahi com coco é absolutamente delicioso).

O jantar pode ser servido nos espaços internos ou à brisa do Caribe Imagem: Divulgação