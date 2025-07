Queda de pelo em cachorro no inverno: como reduzir e quando se preocupar

Nos meses mais frios do ano, é comum que os tutores notem uma maior quantidade de pelos espalhados pela casa. A queda de pelo em cães durante o inverno é, em grande parte, um processo natural. Muitas raças desenvolvem uma pelagem mais espessa para se protegerem do frio, o que leva à eliminação de pelos antigos —especialmente entre os cães que possuem subpelo denso, como Husky Siberiano e Golden Retriever.

No entanto, essa renovação da pelagem pode ser intensificada por fatores ambientais. Dentro de casa, o uso de aquecedores, a baixa umidade do ar e a ventilação reduzida afetam a saúde da pele dos pets. Resultado: a combinação entre clima seco e calor artificial favorece o ressecamento da pele, provocando ainda mais queda de pelos.

Apesar de o frio estimular o crescimento de novos pelos, ambientes domésticos muito secos ou pouco ventilados podem causar o efeito contrário. A pele do cachorro perde hidratação, comprometendo a fixação dos fios e favorecendo coceiras, casquinhas e descamação. Além disso, rotinas mais sedentárias durante o inverno — com menos passeios e menos exposição ao sol —impactam diretamente no equilíbrio da pele.