Passear na Cidade Maravilhosa é caro? Rio para Pobres prova que nem sempre

Para ele houve um preconceito com o nome do canal/página. Quanto as publis, são raras, segundo ele, mas às vezes acontece, onde sempre deixa especificado quando se trata de uma divulgação: "a maioria dos locais que vou para gravar paguei todas as refeições até hoje (risos), posso dizer que 95% das vezes paguei o que consumi.

Não faço muita publi devido ao preconceito com o nome , lamenta.

Will Braga, do Rio para Pobres, na Pedra do Telégrafo, no Rio Imagem: Arquivo pessoal

O suporte financeiro essencial vem da monetização do YouTube, paralelo às aulas que ainda leciona uma vez por semana, além de um e-book chamado "100 lugares grátis para conhecer no Rio de Janeiro", com 25 opções para cada zona da cidade.

A palavra economia é levada ao pé da letra, ele mesmo é quem edita os vídeos, e para as gravações conta com o apoio voluntário de amigos, já que faltam recursos para terceirizar a produção. No YouTube os vídeos são quinzenais, visto que a edição pode levar até oito dias para concluir, enquanto o post no Instagram algumas horas. Conciliar o trabalho com os cuidados com a casa, não é uma tarefa fácil.

Desbravando todo o estado

O jovem influencer já cogita novos projetos quando as dicas baratas esgotarem. Um deles é um canal no YouTube e página no Instagram chamado Desbravacantos, em que deseja conhecer os 92 municípios do RJ em uma Fiat Uno ano 2008.