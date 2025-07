Singapura lidera lista de passaportes mais poderosos do mundo; Brasil é 16°

Como em 2024, Singapura tem o passaporte mais poderoso do mundo, com acesso sem visto a 193 destinos de um total de 227, de acordo com o mais recente Henley Passport Index. O Brasil, que em 2024 ocupava a 17ª colocação, hoje está em 16º. A lista completa pode ser acessada pelo site oficial do índice.

As nações asiáticas continuam liderando a corrida global pela mobilidade, com Japão e Coreia do Sul dividindo o 2º lugar — cada um oferecendo aos seus cidadãos acesso sem visto a 190 destinos.

Um forte contingente europeu ocupa o restante do Top 5. Sete passaportes da União Europeia compartilham a 3ª colocação — Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália e Espanha — todos com acesso a 189 destinos. Um segundo grupo europeu de sete nações, com entrada sem visto em 188 destinos, divide a 4ª colocação — Áustria, Bélgica, Luxemburgo, Países Baixos, Noruega, Portugal e Suécia. Já a Nova Zelândia, a única nação fora da região a desafiar esse domínio, empata na 5ª posição com Grécia e Suíça.