Box do banheiro sempre limpo: veja a melhor forma de remover as sujeiras

Feito isso, enxágue bem e seque com um pano de microfibra para evitar as manchas provenientes do calcário, que é um sal natural contido na formulação da água: é devido a esse sal que aparecem as manchas brancas no box, por isso a necessidade de secar bem o box.

Para dar um toque final na limpeza, já existem no mercado hidrorrepelentes, que promovem uma proteção que não deixam formar essas manchas e, consequentemente, quando a água bate no vidro, ela escorre.

Limpo todo dia

Para manter a limpeza, após o banho diário, jogue água no box com o auxílio do chuveirinho. Isso fará com que a gordura corporal e os resíduos de sabonete, shampoo e condicionador não permaneçam no box.

Outra sugestão é manter um mop para vidro no box para que, ao finalizar o banho, você passe pela superfície, mantendo-a menos úmida e, consequentemente, limpa por mais tempo.

Existe uma solução "milagrosa"?