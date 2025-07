Filha da Mooca, ela defende cozinha de família sem parar no tempo

Não à toa, Bianca fez questão de pedir as famosas fotos do jovem napolitano Ciro Pipoli — a do senhor com a tatuagem de "tutto passa", citada no início deste texto, por exemplo.

Parte da equipe do Borgo Mooca Imagem: Ricardo Dangelo

Quando eu vim pra cá, finalmente consegui me estabelecer como restauratrice. Aquela coisa punk não ia dar pé. É um momento de estabilidade profissional, tanto em termos de aplicabilidade das técnicas que a gente tem, quanto em termos corporativos , avalia.

Desde julho de 2024 em operação solo com o Borgo (o ex-marido Matheus hoje é chef do Pope, no Rio de Janeiro), Bianca tem os pés no chão e o coração (e moradia depois de 15 anos) na Mooca, mas não se vê voltando ao bairro-natal. Além do restaurante, é na fervilhante rua santacecilier que estão o bar Bargo Mooca, comandado por Renata Nascimento, e Borgo Deli com o talento do pastaio Victor Alexandre.

Ravioli e vieiras, do Borgo Mooca Imagem: Ricardo Dangelo

E não quer ser refém das infinidade de avaliações revestidas de crítica gastronômica ou da efemeridade dos prêmios — ainda que o Borgo esteja entre os recomendados do Guia Michelin e presente do 50 Best Discovery.