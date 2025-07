Gatos sentem ciúmes? Mudanças comportamentais podem esconder problemas

Quando um gato começa a agir diferente do habitual, muita gente logo pensa: "Está com ciúmes." Mas será que essa emoção, tão humana, também faz parte do universo felino?

Embora não haja consenso científico sobre o tema, o que se sabe é que mudanças no ambiente ou nas relações com os tutores podem despertar reações intensas nesses animais. E sim, elas muitas vezes se parecem com o que chamamos de ciúmes.

Os gatos são altamente sensíveis a alterações no território, como a chegada de um novo pet, um novo parceiro afetivo do tutor ou até um móvel novo na sala. Como animais territoriais, eles valorizam a estabilidade e a previsibilidade.