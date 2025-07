Cartão postal de Los Angeles tem passado macabro com crime e até maldição

O jornalista Griffith J. Griffith, que inspirou o nome do Griffith Park Imagem: Domínio Público

Cerca de 14 anos depois, ele e sua esposa Christina Griffith doaram 1.220 hectares à cidade de Los Angeles como presente de Natal, segundo arquivos do Los Angeles Times. Sua intenção era que a área se tornasse um parque público. Ao aceitar o presente, a prefeitura decidiu batizá-lo com o nome dos doadores —Griffith Park.

O prestígio do jornalista chegou ao fim em 1903, depois de ele tentar matar Christina — na realidade, bem distante do parque. De acordo com os arquivos do California Department of Corrections and Rehabilitation, o sistema carcerário do estado americano, Griffith passava férias com a família no Acadia Hotel em Santa Monica quando, bêbado, ficou com ciúmes da esposa e a atacou.

O registro do crime de Griffith J. Griffith contra sua esposa, Christina Griffith, no jornal Los Angeles Daily Times da época Imagem: Domínio Público

Os autos do julgamento de Griffith revelam que ele fez Christina se ajoelhar em sua frente diante de um livro de orações e apontou a arma contra sua sobrancelha, enquanto questionava se ela era fiel a ele ou se ela já tinha tentado envenená-lo. Ela negou, mas ele atirou do mesmo jeito.

Ensanguentada e atordoada, ela conseguiu fugir se jogando de uma janela e caindo sobre um telhado logo abaixo. A queda quebrou seu ombro e o tiro a fez perder o olho. Por pouco, ela sobreviveu após três cirurgias, mas permaneceu desfigurada. O marido fugiu e a caçada por ele se tornou notícia, até que ele finalmente se entregou.