Novo prédio residencial mais alto de SP será criado por estúdio da Ferrari

Atualmente o título pertence ao Platina 220, com 172 metros de altura, no Tatuapé. O Epic poderá disputar (e até vencer) a coroa controversa nos próximos anos com o Paseo Alto das Nações, que não é totalmente residencial —trata-se de um complexo misto que também incluirá torre corporativa, daí o recorde "questionável"— de 219 metros de altura que deve ser inaugurado em 2026 na capital.

Como será o "prédio da Ferrari"?

Ambicioso, o projeto que será erguido em um terreno da J. Safra Properties, oferecerá coberturas de 536 m² a 637 m² com quatro suítes e seis vagas na garagem, além de 90 apartamentos de 339 m² a 400 m², também com quatro suítes e quatro vagas na garagem. As unidades deverão ter vista privilegiada para o verde do Jardim Europa, um bairro de alto padrão no coração da capital paulista.

Conceito da quadra de tênis do megaedifício de luxo Imagem: Divulgação/Cyrela

As coberturas, aliás, são chamadas pela construtora Cyrela de "casas suspensas".

A Nossa, a parceira brasileira do estúdio italiano neste projeto esclareceu que o edifício contará apenas com seis destas unidades superexclusivas. Elas receberam este apelido "porque oferecerão a mesma amplitude, conforto e privacidade de uma residência térrea, só que elevadas ao céu de São Paulo".