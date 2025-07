Cachorro gosta de beijo? Entenda o que seu pet sente com esse gesto

Há riscos para a saúde?

Depende. De maneira geral, pessoas saudáveis e com boa imunidade não correm grandes riscos ao dar um beijo no cão, especialmente se ele estiver com a vacinação em dia, vermifugado e com boa higiene. Nossos sistemas imunológicos são preparados para lidar com a maioria das bactérias presentes em animais domésticos.

No entanto, é bom ter cautela em casos específicos. Pessoas com imunidade comprometida, crianças pequenas, idosos ou pacientes em tratamento médico devem evitar contato muito próximo com a boca e o focinho dos pets — incluindo beijos e lambidas.

Os cães costumam farejar o chão, lamber as próprias patas, comer restos de comida e até se rolar na terra durante os passeios. Por isso, a higiene do animal também é essencial. Banhos regulares, escovação dos pelos, limpeza das patas após os passeios e consultas veterinárias periódicas ajudam a manter seu cachorro saudável e você também.