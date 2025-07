Ama friturinhas? Confira quatro bolinhos imperdíveis para provar em SP

Os dois bares, porém, não estão restritos ao pode parecer modinha. No Picco, a equipe de Lula Mascella manda brasa numa série de clássicos que estão ou não na carta oficial. Quem bebe há tempos por lá sabe.

No Caso, além das receitas de Giovanni Bigu, Lucas Lukett e do proprietário Anderson Passianoto, há muito mais para explorar. Clássicos e autorais que não estão no menu, por exemplo, vão sendo descortinados no papo de balcão.

Caso a maratona etílica exija carboidratos, peça as excelentes pizzas de longa fermentação do Picco e as saborosas invenções do chef John Calderón no Caso.

Imagem: Divulgação

Picco

Aborrajados #2 (R$ 45) é a divertida adaptação líquida do doce colombiano - ele vem com banana, tequila, hortelã e fermentado de goiaba, tudo clarificado no queijo minas. Torta de Pera #4 (R$ 51), passado no cream cheese, é hit com seu mix de rum com especiarias, aguardente de pera e dill. Quem é dos secos e alcoólicos vai de Picco Martini #4 (R$ 45), com gim, saquê, vermute seco, jerez fino e pesto de manjericão. O cardápio traz ainda clássicos pouco conhecidos, como o fragrante Chrysanthemum (R$ 40), com jerez, vermute seco, bénédictine e Pernod. Vai lá: R. Lisboa, 294, Pinheiros. @o.picco

Imagem: Chico Morais

Caso Bar

Quem é das bebidas mais delicadas não pode perder o coquetel Calma Baby (R$ 39), feito com vodca, camomila, maracujá, Licor 43, siciliano e mel. Floresto (R$ 46), rubro e sedutor, acende paixões com gim, frutas vermelhas, vermute seco, Licor 43, Franjelico e clarificação no iogurte. Entre os autorais, a pedida mais robusta é Bakery (R$ 46), mescla de scotch, manteiga noisette, Cynar e café - categoria luxo! Se prefere tragos fortes, confie nas sugestões de Lukett: fui de Black Manhattan (R$ 46), fusão de uísque de centeio, amaro e bitters. Vai lá: R. Marcos Azevedo, 66, Pinheiros. @caso.bar