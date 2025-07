Quantos anos vive um gato? Descubra como aumentar longevidade felina

De acordo com estudo publicado na revista PLOS ONE em 2022, que analisou 3.108 casos de necropsia de gatos entre 1989 e 2019, gatos mantidos exclusivamente dentro de casa tendem a viver mais do que aqueles com acesso ao exterior: atropelamentos, brigas, envenenamentos e exposição a doenças infecciosas são ameaças reais. Muitos desses animais vivem entre 3 e 10 anos — uma diferença considerável.

Ambientes internos também exigem cuidados para aumentar a longevidade. Instalar telas de proteção nas janelas, manter brinquedos e arranhadores disponíveis, visitar o veterinário regularmente e manter as vacinas em dia são atitudes básicas, mas essenciais. A prevenção de pulgas, vermes e doenças renais também ajuda a garantir uma velhice mais saudável ao pet.

Castração, alimentação e higiene fazem diferença

Gatos castrados costumam viver mais. A cirurgia diminui comportamentos de risco, como fugas e brigas, além de reduzir a incidência de doenças graves, como certos tipos de câncer.

Outro ponto-chave é a alimentação: oferecer ração de qualidade, com ingredientes adequados para a idade e o porte do animal, ajuda a prevenir obesidade, problemas urinários e doenças hepáticas.

A higiene também impacta diretamente na saúde do gato. A caixa de areia deve estar sempre limpa para evitar estresse e infecções. Gatos são naturalmente higiênicos, mas ambientes sujos ou mal cuidados podem desencadear problemas físicos e comportamentais.