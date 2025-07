Megaiate de luxo que viajou com Anitta e Tom Brady tem cabine de R$ 378 mil

Já o Haesu Bit oferece uma versão "sofisticada" da gastronomia asiática, segundo a revista americana Forbes, enquanto o Mistral é inspirado em sabores costeiros do Mediterrâneo. O interessante restaurante Azur on Luminara cria menus com base no destino. Drinques também não faltam em sete bares e na adega.

Imagem: Divulgação/Ritz-Carlton Yacht Collection

A extravagância é refletida também no design com paleta de cores neutra, madeiras claras, mármores, enormes janelas que oferecem muita luz natural e acabamentos metálicos ou dourados por toda parte. As suítes são assinadas pela firma AD Associates, enquanto a Chapi Design Luxury Division é responsável pelas áreas comuns.

Imagem: Divulgação/Ritz-Carlton Yacht Collection

Nas paredes e outros espaços públicos, 730 obras de arte rivalizam as coleções de museus com peças de David Hockney, Alexander Calder, Henri Matisse e Andy Warhol. Esta sofisticação se contrasta com aquelas amenidades para quem ama cruzeiros que também marcam presença no iate: um clube para as crianças se divertirem enquanto os pais estão ocupados, além de caiaques e pranchas de stand-up paddle para quem quer aproveitar o dia de mar.