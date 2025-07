90 anos de Maurício de Sousa: 10 passeios em SP para fãs da Turma da Mônica

Para quem ainda está apegado às festas regadas a vinho quente e bolo de milho, o fim de semana traz comemorações animadas. No Parque do Ibirapuera, amanhã acontece o 'Arraial Estrelado', com Nattan, Menos é Mais e Jonas Medeiros no palco.

Já em plena Avenida Paulista, amanhã e domingo tem o 'Arraiá do Cidade Éssipê' em frente ao Shopping Cidade São Paulo, com música, brincadeiras e barracas com comidinhas. Na Zona Norte, acontece o 'Arraiá Cantareira', tradicional festa do Cantareira Norte Shopping, entre hoje e domingo.

Também tem festa julina no Memorial da América Latina, com vários shows no sábado e no domingo, além de abrigar um festival de quadrilhas, o 'Festival do milho' e o 'Arraial sem glúten'.

Imagem: WELLINGTON ALMEIDA

Sarau nas férias

Oficinas, jogos, adivinhas e atividades inspiradas nos falares do Brasil animam a 'Estação Férias no Museu', programação gratuita no Museu da Língua Portuguesa, para todas as idades. Amanhã, às 14h, a Trupe Trapaceiros apresenta espetáculo circense. Às 17h, começa sarau com as escritoras Angélica Freitas, Marília Garcia e Tatiana Nascimento e a cantora Juliana Perdigão. Vai lá: Praça da Luz, s/n, Luz. Mais informações