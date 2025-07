Com paisagens de outro planeta, destino 'secreto' na Argentina surpreende

Com pouca chuva, escolher o melhor momento entre as estações do ano acaba sendo uma questão de gosto. Enquanto o verão incentiva atividades aquáticas nos rios Atuel e Diamante e o inverno permite a visita à estação de esqui mais próxima, chamada Las Leñas (a 200 km), a primavera e o outono entregam um pouquinho de cada atributo.

Como se deslocar na cidade?

O centro de San Rafael é repleto de restaurantes, bares e serviços úteis, como farmácia e supermercado. As principais atividades turísticas, porém, estão afastadas desse miolinho. Para chegar até elas, há três opções: alugar carro, contratar motorista particular ou fechar pacotes completos com agências de viagens.

O que fazer?

Eu estive na região em época de (muito!) calor e a nossa programação aproveitou isso, com destaque para as atrações na natureza e na represa — além dos vinhos, claro. Dê o play no vídeo a seguir para um preview de tudo e, nop decorrer da reportagem, mais informações e detalhes sobre os passeios imperdíveis.