Nova edição do Prêmio Nossa terá bares e restaurantes preferidos do público

Está dada a largada para a escolha dos destaques da gastronomia e da boemia da cidade de São Paulo em 2025. Pelo segundo ano, o Prêmio Nossa de Bares e Restaurantes elege os melhores lugares para comer, beber e curtir na cidade.

Entre as grandes novidades deste ano, está a eleição Preferidos do Público. Sabe aquele bar ou restaurante que você acha incrível, tem qualidade e serviço excelentes, mas acaba nunca tendo o destaque que merece? É a hora de fazê-los brilhar. Nesta edição, é possível indicar seus estabelecimentos do coração para entrar na disputa em cinco categorias: Melhor Restaurante Italiano ou Cantina; Melhor Hamburgueria; Melhor Pizzaria; Melhor Boteco; e Melhor Bar para Petiscar

A primeira fase dessa participação popular está aberta e você já pode fazer sua indicação clicando aqui — ou no formulário no final desta reportagem. Basta preencher o nome do estabelecimento e uma informação adicional para identificá-lo corretamente (endereço, site ou Instagram do local).