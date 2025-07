Por que meu gato me morde? Entenda o que existe por trás do comportamento

Seu gato está tranquilo no colo, recebendo carinho e, de repente, te dá uma mordida? Embora o gesto possa causar surpresa e, em alguns casos, até dor, ele nem sempre é sinal de agressividade. Na verdade, essa é uma das formas que os felinos usam para se comunicar.

As mordidas podem acontecer em diferentes situações e, para entender o que está acontecendo, o tutor precisa observar o contexto e o comportamento corporal do animal. Um gato relaxado que dá uma mordida leve está, provavelmente, apenas brincando ou demonstrando que chegou no limite do afeto.

Já um felino com o corpo tenso, orelhas para trás e olhar fixo está sinalizando desconforto, e a mordida pode vir como um aviso mais sério. Há, também, gatos que mordem suavemente para pedir atenção ou iniciar o momento de brincadeira.