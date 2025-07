Companhia cancela 41 cruzeiros para 2026/2027; este é segundo caso em 1 ano

Na plataforma Reddit, diversos passageiros que já tinham reservas feitas reclamaram do cancelamento das viagens. No entanto, ao jornal americano USA Today, a Norwegian esclareceu que o Prima e o Breakaway irão trocar de lugar um com o outro na programação, na verdade.

Ou seja, o Prima deverá assumir os itinerários pelo sul do Caribe saindo de Porto Rico, enquanto o Breakaway oferecerá as viagens pelo oeste do Caribe saindo de Nova Orleans.

Quem havia comprado alguma das viagens terá a oportunidade de refazer suas reservas a partir de 8 de agosto. A companhia não sinalizou se os custos serão mantidos para os pacotes oferecidos anteriormente, mas é provável que valores mudem, já que preços de cabine costumam variar de acordo com a capacidade dos navios.

"Como viajantes de cruzeiros apaixonados, sabemos que isso não estava nos seus planos e nós verdadeiramente pedimos desculpas por qualquer transtorno ou decepção que [o cancelamento] tenha causado. Queremos garantir que estamos aqui para tornar este processo o mais fácil possível", prometeu a companhia aos clientes afetados em carta enviada em 7 de julho, obtida pelo jornal e pela revista especializada Travel and Leisure.

Os viajantes afetados pela troca da frota receberão reembolso total e 10% de desconto em reservas futuras, como forma de compensação.

O que está por trás dos cancelamentos?

Apesar de serem considerados relativamente raros, os cancelamentos de cruzeiros acontecem quando um navio precisa voltar às docas ou em casos de navios lotados.