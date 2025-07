Como limpar a casa com pets sem colocar a saúde deles em risco

Manter a casa limpa e segura para cães e gatos exige atenção redobrada. Muitos produtos de limpeza comuns contêm substâncias tóxicas que podem causar desde alergias até intoxicações graves nos animais.

Água sanitária, desinfetantes com amônia, limpadores à base de fenol e formaldeído liberam vapores tóxicos que, além de irritarem o sistema respiratório, podem ser absorvidos pela pele ou ingeridos acidentalmente. Como o olfato e a sensibilidade dos pets são muito mais aguçados do que os nossos, os efeitos nocivos podem ser ainda mais intensos.

Segundo uma revisão publicada no Journal of the American Veterinary Medical Association (JAVMA, 2017), muitos casos de intoxicação doméstica em cães e gatos estão relacionados ao uso de produtos de limpeza inadequados. Mesmo após a aplicação e aparente secagem, resíduos ainda podem estar presentes nas superfícies — especialmente em locais onde os pets circulam ou se deitam com frequência.