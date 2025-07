Qual peixe usar no ceviche? Veja dicas e uma receita fácil e deliciosa

Comece cortando o peixe em cubos médios. Se for limpar, retire as partes mais escuras.

Coloque o peixe em uma tigela e adicione o sal marinho. Em seguida, coloque o peixe na geladeira ou adicione gelo. Essa etapa ajuda a curar levemente o peixe, desidratando um pouco para que ele absorva melhor a marinada.

Corte a cebola em fatias finas, no formato de meia lua. Pique o coentro, a cebolinha e a pimenta sem sementes, depois reserve.

Prepare a marinada espremendo os sucos dos limões e da laranja (peneire para evitar sementes).

Em seguida, coloque a marinada, a pimenta e a cebola na tijela do peixe e misture bem.

Finalize com a cebolinha, raspas de limão e coentro fresco ou salsinha.

Dica da Bruna: Monte o prato com chips de banana, batata baroa ou mandioca, com o ceviche no centro.

Imagem: Zô Guimarães/UOL

