De Zanzibar a Aruba: tours de submarino exploram o mundo embaixo d'água

Os submarinos Sub Fun Tres (Lanzarote) e Sub Fun Cinco (Tenerife) navegam nas águas tranquilas ao redor das ilhas no Oceano Atlântico. As embarcações têm interior espaçoso, com um corredor central, sendo comparado ao tamanho de um avião de pequeno porte. A profundidade alcançada com eles fica entre 25 e 30 metros.

Duração : 1h (incluindo embarque);

: 1h (incluindo embarque); Preço : a partir de 61 euros (R$ 387) ou 37 euros (R$ 235) por criança em Tenerife. Em Lanzarote, a partir de 65 euros (R$ 413) ou 42 euros (R$ 267) para crianças;

: a partir de 61 euros (R$ 387) ou 37 euros (R$ 235) por criança em Tenerife. Em Lanzarote, a partir de 65 euros (R$ 413) ou 42 euros (R$ 267) para crianças; Locais de partida : Puerto Calero (Lanzarote) e Amarilla Marina (Tenerife);

: Puerto Calero (Lanzarote) e Amarilla Marina (Tenerife); Ponto positivo : não existem restrições para gestantes e pacientes cardíacos;

: não existem restrições para gestantes e pacientes cardíacos; Ponto negativo: em plataformas de avaliação turística há reclamações diversas sobre água turva, esparso avistamento de peixes e atrasos.

É importante notar... Estão entre os tours de submarino mais populares do mundo, apenas de haver opções alternativas.

Mais informações: atlantidasubmarine.com/en/the-submarine.

*Com informações de matéria publicada em 12/12/2023