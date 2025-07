Enoturismo em Madri é fácil de fazer e está aguardando para ser descoberto

O Vamos de Vinho desta semana fala de dois destinos turísticos que estão na rota dos brasileiros e oferecem experiências de vinho ainda um pouco fora do radar: Lisboa e Madri.

A capital portuguesa até tem vinhos conhecidos no Brasil, mas os de Madri são muito difíceis de encontrar. Porém, para quem está de visita, não é difícil conhecer vinícolas no entorno da cidade. Dá pra chegar em 30 minutos a algumas bodegas a partir do centro da cidade.

A DOP (Denominação de Origem Protegida) Vinos de Madrid é composta por quatro subzonas: