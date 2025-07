Sete vidas? Veja as raças de gatos mais longevas, segundo pesquisa

Você já deve ter ouvido que os gatos têm sete vidas, mas a longevidade desses felinos vai muito além do mito. Uma pesquisa recente realizada pelo Royal Veterinary College do Reino Unido, em parceria com a Universidade Nacional Chung Hsing, de Taiwan, revelou quais raças tendem a viver mais e o que pode influenciar diretamente essa expectativa.

O estudo analisou registros de 7.396 gatos que faleceram entre janeiro de 2019 e março de 2021, com foco em variáveis como raça, idade, peso, sexo e estado de castração. A análise aprofundada permitiu identificar fatores comportamentais e fisiológicos que podem ajudar a aumentar os anos de vida dos felinos.

Entre os dados mais relevantes, destaca-se que as fêmeas costumam viver, em média, 1,33 ano a mais do que os machos. Gatos castrados também apresentaram maior longevidade, possivelmente por estarem menos expostos a doenças reprodutivas e situações de risco, como brigas ou fugas.