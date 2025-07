4 lugares em SP para comer picadinho, um clássico que conquista há décadas

As historinhas têm a ver com passear, bater perna ou mesmo se mandar para além-mar. No Cordial, o chefe da casa, Gabriel Santana, e o bartender Henrique Exotor propõem um giro por marcos arquitetônicos paulistanos, numa carta enxuta, porém diversa em estilos.

No Mundibar, a menos de 200 metros do Cordial, a boa sacada de Luciano Ricarte, dono do pedaço, foi organizar uma lista extensa de receitas dos cinco continentes, gentilmente cedidas por bartenders famosos, além de opções clássicas. Tem até passaporte para preencher com carimbinhos de cada "destino".

Se quiser pular em mais points coqueteleiros do centro, vish, a lista só engorda: Fel, Lágrima, Regô, Reguinho, Dentro, Infini... Sem contar as bandas de Santa Cecília.

Imagem: Helen Cassiano

Cordial

Embora o frio esteja bravo, guarde a dica de Panorâmico (R$ 39), sideralmente refrescante e um tico picante - a mistura de tequila, abacaxi, hortelã, pimenta-dedo-de-moça, limão, sal e club soda homenageia o Edifício Martinelli. Perspectiva (R$ 33), o drinque da Pinacoteca, tem uma pegada tropical, com cachaça, caju, limão, Cointreau e manjericão. Para quem quer esquentar a alma, 1901 (R$ 39) - ou Estação da Luz - tem rye (uísque de centeio), blend de amaros, vermute seco, absinto, bitters e Fernet: potente e com um final amarguinho. Vai lá: R. Epitácio Pessoa, 32, República. @_cordial_sp

Imagem: Guido Rezzi

Mundibar

A volta ao mundo pode começar com um drinque ácido: El Linguista (R$ 40) - de Carl Wimen, bartender sueco - vem com runs branco e envelhecido, amaretto, siciliano, mel e fernet, que traz uma pontinha de amargor. Psychopatia Sexualis (R$ 44), clássico novaiorquino dos anos 1930, leva mix de gim, jerez oloroso, vermutes seco e tinto e bitter de laranja - é para quem ama bebidas mais secas e austeras. Já o Mount Rushmore (R$ 44), criado em Roma por Patrick Pistolesi, é como um belo fim de noite com bourbon, jerez fino, amaro e licor de café. Vai lá: R. Rego Freitas, 420, República. @mundibar