10 raças de cães com baixa queda de pelos indicados para pessoas alérgicas

Se você ama cachorros, mas sofre com espirros, coceiras ou olhos lacrimejantes, saiba que não está sozinho. Ter alergia a cães não significa, necessariamente, abrir mão da companhia de um pet. Embora nenhum cão seja totalmente hipoalergênico, algumas raças produzem menos alérgenos e podem ser mais compatíveis com pessoas sensíveis.

A alergia não é causada apenas pela pelagem, mas por proteínas presentes na saliva, urina e pele descamada (a chamada caspa). Raças que soltam menos pelo e acumulam menos caspa no ambiente costumam ser as mais bem toleradas e, com os cuidados certos, a convivência pode ser muito mais tranquila.

Além da escolha da raça, manter a casa bem ventilada, higienizar o ambiente com frequência e manter a pelagem do pet sempre limpa são atitudes que fazem toda a diferença.