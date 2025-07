Seu cão cheira o traseiro dos outros? Saiba o que existe por trás do hábito

Ao cheirar o traseiro de outro cão, eles acessam uma espécie de "currículo sensorial" daquele animal: o que ele come, seu estado emocional, idade, sexo, saúde e até posição hierárquica no grupo.

Essa leitura de informações acontece graças a uma estrutura chamada glândula adanal, localizada ao redor do ânus. Ela produz um líquido com odor único, como se fosse uma impressão digital olfativa. É esse cheiro que os cães identificam e decodificam — com a ajuda do órgão vomeronasal, também conhecido como órgão de Jacobson.

Localizado no septo nasal, ele é especializado em detectar feromônios e outras substâncias químicas, funcionando como um canal direto de comunicação com o cérebro.

Outras espécies também se cheiram?

Sim. Esse comportamento não é exclusivo dos cães. Gatos, por exemplo, também possuem glândulas anais e se cheiram mutuamente como forma de reconhecimento. Entre felinos, esse hábito é especialmente importante na socialização, principalmente em ambientes com mais de um gato.

No mundo selvagem, alguns mamíferos também adotam o comportamento. Antílopes-negros, por exemplo, usam o cheiro das fezes como forma de atrair parceiros — o odor das excreções do macho atua como afrodisíaco para as fêmeas da espécie.