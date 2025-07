EUA colocam fim à exigência de tirar o sapato na segurança dos aeroportos

Em comunicado à imprensa, Noem explicou que esta mudança é um esforço de "modernizar e melhorar a experiência dos viajantes" nos aeroportos americanos. "Esperamos que esta mudança diminua drasticamente o tempo de espera em nossos postos de checagem", salientando que a expectativa é de maior conforto e eficiência.

Em preparação para a liberação dos sapatos, os EUA teriam implementado "melhorias tecnológicas de ponta", segundo o DHS, e uma abordagem de segurança em múltiplas camadas que manteriam um alto nível de vigilância. Ainda segundo Noem, a iniciativa é parte da visão do presidente Donald Trump de "uma nova Era de Ouro das Viagens" no país, no entanto, a medida já era estudada durante o governo Biden, de acordo com a rede CNN.

Por que a retirada dos sapatos era exigida?

A TSA (Transport Security Administration), agência do DHS responsável pela fiscalização dos aeroportos, realizava a checagem dos sapatos desde 2006, como forma de impedir a entrada de terroristas com explosivos junto ao corpo em meio às guerras que o país travava no Iraque e no Afeganistão. Em dezembro de 2001, três meses após os ataques de 11 de setembro, o terrorista Richard Reid tentou usar fósforos para acender explosivos escondidos em seus sapatos em um voo de Paris a Miami.

No entanto, a necessidade da vistoria dos calçados era questionada há algum tempo, já que aeroportos possuem scanners melhores duas décadas depois. Tanto que viajantes americanos, canadenses ou mexicanos que possuem cadastro no programa Trusted Traveler ("viajante confiável"), e foram submetidos a uma checagem de antecedentes além do pagamento de uma taxa, conseguem pular a etapa da retirada do sapato há algum tempo.

A secretária Noem acredita que os aeroportos conseguirão prevenir incidentes como o de 2001 através da fiscalização reforçada por mais agentes da TSA e da checagem da identidade, além da melhoria tecnológica. Ela ainda declarou à rede CBS que a exigência da retirada de cintos, casacos e de computadores ou líquidos das bolsas segue em vigor, mas está sendo reavaliada no momento.