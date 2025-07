É tempo de férias! Veja 25 passeios para fazer com as crianças em SP

Imagem: Divulgação

Jardim Botânico

"Crianças se desenvolvem mais em contato com a natureza e esse é um lugar lindo e cheio de verde. Meus filhos adoram correr pelos caminhos, observar lagos com carpas, procurar bichinhos e simplesmente explorar. O orquidário e as estufas são lindos, mas o que mais gostamos é fazer piquenique embaixo das árvores, sem pressa." É um passeio encantador, ótimo para famílias que gostam de natureza e querem um momento de conexão. Vai lá: Av. Miguel Estefno, 3031, Vila Água Funda. Mais informações

NÃO PERCA

Imagem: Divulgação

Maluco Beleza

Raul Seixas ganha exposição à altura de sua fama no MIS, com coletânea especial de vida e obra do cantor. Em 'Baú do Raul', roupas, instrumentos, letras e manuscritos originais são exibidos em mais de 15 salas. Tem até palco para quem quiser performar. O primeiro fim de semana traz programação paralela especial. Pré-estreia hoje (11), das 17h às 21h. Amanhã, das 10h às 20h; domingo, das 10h às 18h. Ingressos a partir de R$ 25. Vai lá: Av. Europa, 158, Jd. Europa. Mais informações

Imagem: Divulgação

No mundo do Messi

Fãs de futebol e do craque argentino Lionel Messi têm encontro marcado na exposição imersiva 'The Messi Experience - A Dream Come True', no Shopping Eldorado. São nove estações, com tecnologia que inclui simuladores de jogos, hologramas e painéis interativos para apresentar a história e a carreira do jogador, desde o início da carreira. Sexta e sábado, das 10h às 22h; domingo, das 11h às 20h. Ingressos a partir de R$ 50. Vai lá: Av. Rebouças, 3970, Pinheiros. Mais informações