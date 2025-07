Na natureza nem tão selvagem: surfei em uma piscina de ondas a 200km do mar

Também dá para registrar a sessão de surfe com fotos, vídeos e imagens de drone do fotógrafo Paulo Barcellos. Os valores vão de R$ 200 a R$ 500.

Nos quartos do hotel, clima de casa de praia Imagem: Divulgação

O Boa Vista Surf Lodge é o primeiro hotel com piscina de surfe da América Latina, inaugurado no fim do ano passado pela JHSF e operado pelo Grupo Fasano.

Para aproveitar antes e depois do surfe, tem piscinas, academia, quadras de beach tennis, sauna e spa. A massagem relaxante fica completa com um chá de amêndoas no final. No restaurante do hotel, vale provar as diferentes combinações com frutos do mar, como o camarão ao champagne (R$ 199).

O esporte inspira toda a decoração, do quadros nas paredes (foto) até o lacre no papel higiênico, um adesivo com uma prancha de surfe Imagem: Divulgação

O surfe está no nome e na decoração. Os 57 quartos trazem fotos da modalidade e até o papel higiênico tem a prancha símbolo do hotel. Em meio a tanto luxo, a água de coco custa quase o mesmo no litoral paulista (R$ 17).