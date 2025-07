Exercício com pets? Como manter seu cão saudável e ativo com segurança

Levar o cachorro para passear é, para muitos tutores, o primeiro passo para uma vida mais ativa. E não é à toa: os cães são ótimos companheiros para caminhadas, corridas leves e até trilhas.

Mas, antes de colocar o tênis e sair por aí com seu melhor amigo, é fundamental entender os cuidados necessários para garantir a segurança e o bem-estar do pet durante as atividades físicas.

Cada pet tem seu ritmo

Nem todo cachorro nasceu para correr longas distâncias e forçar essa rotina pode trazer mais prejuízos do que benefícios. Raças braquicefálicas (como bulldogs, pugs e shih tzus), por exemplo, têm dificuldade de respirar e não devem fazer atividades intensas, principalmente no calor.