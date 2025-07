Dores nas articulações dos pets aumentam no inverno; saiba como prevenir

Quando as temperaturas caem, é comum que cães e gatos fiquem mais quietos e recolhidos. Porém, em alguns casos, esse comportamento pode estar relacionado a algo além da preguiça típica dos dias frios.

Assim como os humanos, os animais de estimação também podem sofrer com dores nas articulações durante o inverno. E, para muitos deles, esse desconforto não é apenas pontual. Pode, também, sinalizar o agravamento de doenças articulares.

O frio provoca a contração dos músculos e reduz a circulação sanguínea nas extremidades, o que leva à rigidez e à dor nas articulações, especialmente em animais mais velhos ou com predisposição genética. No entanto, os sintomas nem sempre são evidentes e a falta de atenção pode atrasar o diagnóstico e comprometer a qualidade de vida do pet.