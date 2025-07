Brasil cai em ranking de aeroportos e tem único representante em top 10

O Brasil ainda tem outros aeroportos na lista como Aeroporto Internacional de Fortaleza - Pinto Martins (24º); Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão (29º); Aeroporto Internacional de Curitiba - Afonso Pena (46º); Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre (47º); Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos (61º); Aeroporto de São Paulo/Congonhas (63º); Aeroporto Internacional de Florianópolis - Hercílio Luz (72º); Aeroporto Internacional de Viracopos (73º); Aeroporto Internacional Belo Horizonte/Confins-Tancredo Neves (77º); Aeroporto Internacional de Salvador Luís Eduardo Magalhães (113º) e Aeroporto Internacional de Porto Alegre - Salgado Filho (216º).

"É possível observar uma variação nas posições dos aeroportos brasileiros do ranking, muito em função da pontualidade das chegadas e partidas dos voos, refletindo diretamente na nota final obtida na avaliação dos viajantes. Também cabe lembrar que o Aeroporto Salgado Filho esteve fechado boa parte do ano passado em função das enchentes que atingiram o Rio Grande do Sul", analisa Luciano Barreto, diretor-geral da AirHelp no Brasil.

O ranking

No ranking geral, o melhor aeroporto do mundo é o da Cidade do Cabo, na África do Sul, seguido do Aeroporto de Hamad em Doha, no Qatar, e do Aeroporto King Khalid, em Riade, na Arábia Saudita.

Na edição deste ano foram classificados 250 aeroportos de 68 países, avaliados por cerca de 13,5 mil usuários. O levantamento analisou dados de 1º de junho de 2024 a 31 de maio de 2025 em três categorias, sendo elas pontualidade dos voos, opinião do cliente quanto à qualidade dos serviços oferecidos (equipe do aeroporto, tempo de espera, acessibilidade e limpeza) e qualidade da alimentação e lojas.