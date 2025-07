Viu o cachorro quente de feijoada que bombou no Rio? Dona Rosi quem criou

Esse eu nunca vi na vida, mas o povo vem de longe pra me conhecer e experimentar minha comida. Sou muito grata por tudo o que está acontecendo, mas é sacanagem, fiquei famosa depois de velha e barriguda, disse Rosi a Nossa, após dar um abraço carinhoso em um cliente.

Despachada, a insulana — nome dado para quem vive na Ilha do Governador — criou o cachorro-quente de feijoada em 2022, quando estava em seu antigo quiosque, que era um terço do tamanho do atual. A ideia seria fazer uma roda de samba com feijoada para a Consciência Negra, mas como não tinha espaço para comportar as pessoas nem um fogão grande, precisou ser criativa e adaptar a ideia.

"Sempre fiz feijoada para 300, 400 pessoas em dia de São Jorge, São Sebastião e Consciência Negra, mas como fui para um espaço muito menor, seria impossível. Um belo dia, quando estava voltando pra casa e pensando em uma solução, parei em uma barraca de cachorro-quente. A moça perguntou se eu queria salsicha ou linguiça. Nessa hora, me deu um estalo", disse.

Rosi lembrou que, quando era criança, a mãe fazia uma mistura chamada "roupa velha", que juntava carne seca e lombo desfiado refogados na cebola e no alho.

Essa foi a inspiração para começar o recheio do pão. Por cima, ela acrescentou linguiça cozida no próprio feijão e, finalizando, um punhado de couve para dar crocância junto com o bacon frito. Ao lado do cachorro-quente, uma rodela de laranja e um shot de feijão — para tomar separado ou jogar por cima, como o cliente preferir.