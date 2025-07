Como ensinar cachorro a dar a patinha e fortalecer o vínculo com ele

O tom de voz também importa. Fale com tranquilidade e de forma incentivadora. Seu pet vai perceber se você estiver impaciente ou frustrado. A dica aqui é: mantenha as sessões curtas, positivas e constantes. Um pouquinho por dia já traz ótimos resultados.

Como guiar os primeiros movimentos do pet

Comece com o comando "senta", caso o pet já conheça. Com ele sentado, aproxime uma mão fechada com o petisco bem perto da pata dele — ligeiramente acima. É natural que ele tente pegar o petisco com o focinho, mas, se insistir, logo usará a pata para explorar.

Assim que isso acontecer, diga o comando desejado ("Dá a patinha" ou algo parecido) e ofereça o petisco como recompensa. Esse momento é chave: ele precisa associar o toque da pata com o comando e o agrado.

Você pode dividir o processo em três fases, sempre respeitando o ritmo do pet:

Toque simples: recompense qualquer tentativa de encostar a pata na sua mão.